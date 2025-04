São Francisco do Conde celebra 87 anos com gestão focada em avanços

Município de São Francisco do Conde - Foto: Divulgação/Ascom

O município de São Francisco do Conde, no recôncavo baiano, comemora neste domingo, 30, 87 anos de emancipação política. A data foi marcada por um balanço positivo dos primeiros 100 dias da nova gestão, conduzida pelo prefeito Antônio Calmon (PP).

“A experiência acumulada ao longo da trajetória pública nos deu maturidade para montar uma equipe eficiente e começar com os pés no chão. Fizemos muito em pouco tempo, com foco nas prioridades e zelo pelo uso dos recursos públicos”, destacou Calmon.

Entre as principais iniciativas da gestão estão a reestruturação das secretarias, a otimização de contratos, melhorias nos serviços de saúde e educação e o avanço de obras de infraestrutura. Além disso, medidas estratégicas foram adotadas para tornar a aplicação dos recursos mais eficiente e ampliar o impacto das ações municipais.

Calmon reforçou que o compromisso é com uma prefeitura cada vez mais organizada, transparente e próxima da população. Para os próximos anos, as prioridades incluem a diversificação da economia local, sustentabilidade e políticas sociais que reduzam desigualdades e promovam mais qualidade de vida para os franciscanos.