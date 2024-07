São João: 14 pessoas morrem e 92 ficam feridas em acidentes na estrada

Durante os seis dias, no estado, foram registrados 77 acidentes, mesmo número do ano anterior - Foto: Divulgação / PRF

Durante o período do São João, foram registrados 77 acidentes, mesmo número do ano anterior. Destes, 25 foram graves, com 92 pessoas feridas e 14 mortes. Houve redução em relação ao número de óbitos, no mesmo período, em 2023, quando 17 pessoas morreram.

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encerrou, na terça-feira, 25, a Operação São João, que teve início na quinta-feira, 20, nas rodovias federais que cortam a Bahia.

Segundo a PRF, durante este período, marcado por um aumento expressivo no fluxo de veículos, as principais rodovias do estado, incluindo as BRs 324, 101, 116 e 242, registraram tráfego intenso, especialmente na sexta-feira, 21, e no retorno dos festejos, na terça-feira, 25



Durante a operação, a PRF utilizou cães farejadores com o objetivo de identificar a presença de drogas em compartimentos de veículos.

No total, 35 pessoas foram detidas e 16 veículos frutos dos crimes de furto e roubo foram recuperados.

Durante os festejos de São João, foram realizados quase 6 mil testes de alcoolemia. Como resultado, quatro motoristas foram presos com sinal de embriaguez, além da emissão de 132 autos de infração por causa da mistura de álcool e direção.

Outras infrações detectadas incluem:

377 pessoas flagradas sem cinto de segurança, incluindo motoristas e passageiros;

Mais de 1.300 autos de infração por ultrapassagens indevidas;

Mais de 1.000 registros de imagens por excesso de velocidade utilizando o radar portátil;

Aumento de 327% nas autuações por uso de celular ao volante. Passando de 47 notificações no ano passado para 201;

Crescimento de 76% nas infrações por motociclistas sem capacete. Passando de 63 notificações no ano passado para 111.

Rodovias estaduais

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), informou que, entre sexta-feira, 21, e terça-feira, 25 43 acidentes foram registrados , destes, 31 sem vítimas, seis envolvendo feridos e seis com óbitos.

Com estes dados, houve uma redução de 46% no número de acidentes nas rodovias estaduais em comparação com o mesmo período em 2023.

A PM também registrou uma redução de 62% no número de acidentes sem vítimas. No mesmo período em 2023 foram registrados 80 acidentes, sendo 11 com mortes.

Os policiais militares abordaram 25.871 pessoas e 16.878 veículos, sendo estes, ônibus, carros, táxis, vans, motocicletas e transporte de cargas.

Entre os veículos abordados, 4.155 foram autuados, 137 removidos e 17 recuperados. Ainda entre as autuações de trânsito, a PM registrou 175 ultrapassagens proibidas, 19 por transitar no acostamento, 478 por falta de cinto de segurança e 271 condutores que não estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao todo, 17 pessoas foram presas em flagrante e quatro armas de fogo foram apreendidas, além do registro de cinco ocorrências envolvendo porte de drogas.

Nas ações de fiscalização, 511 condutores foram abordados com a utilização de etilômetro e, destes, 157 se recusaram a fazer o teste.