São João 2026 na Bahia: Governo garante festas em 283 cidades; confira

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Com o objetivo de impulsionar o turismo e a economia local, o Governo do Estado oficializou o apoio a 283 municípios baianos nos festejos juninos. A iniciativa, coordenada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), promete democratizar o acesso às festas, levando grandes nomes da música nacional tanto para o interior quanto para áreas estratégicas de Salvador.

Onde curtir o São João 2026 em Salvador?

Coração histórico da capital, a festa no Pelourinho mistura tradição, música e cultura - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A capital baiana terá uma programação descentralizada, privilegiando tanto o movimento cultural dos bairros quanto o charme do Centro Histórico. Os pontos confirmados são:

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Bairros: Paripe, Periperi, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Itapuã.

Centro antigo: Pelourinho, Largo do Carmo e Santo Antônio Além do Carmo.

Quem vai tocar?

O Governo confirmou uma grade de atrações que mistura grandes ícones do forró e da MPB. Estão confirmados nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Falamansa, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Mestrinho e Del Feliz.

"Apostamos nos festejos juninos comunitários, em uma celebração cujas origens são familiares, sem que as pessoas precisem se deslocar de perto de suas casas", destaca Gustavo Stelitano, superintendente da Sufotur.

Por que o São João 2026 é um marco econômico?

Mais do que música, o evento é um motor de desenvolvimento. A expectativa é que a movimentação econômica supere R$ 3 bilhões.

Para preservar a tradição, o Governo estabeleceu uma regra clara: 25% dos R$ 147 milhões destinados aos cachês artísticos devem ser obrigatoriamente aplicados na contratação de artistas do forró autêntico, incluindo o xaxado, baião e o clássico forró pé-de-serra.

Segurança e tecnologia

Para garantir que a única preocupação do folião seja aproveitar a festa, o esquema de segurança contará com: