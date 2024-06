Adelmário Coelho quer feat com Roberto Carlos: "Seria uma glória"

Forrozeiro também abriu o coração sobre sua relação com a família - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cantor Adelmário Coelho foi um dos grandes nomes na abertura do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 13. Em entrevista coletiva, o forrozeiro destacou a importância de manter as tradições juninas para as próximas gerações.

"Canjica, licor, amendoim, todo mundo fala nisso. Se o anfitrião tiver, percentualmente, a cadeira dele, está tudo certo, complete com algo a mais, satisfaça o pedido de muitas outras pessoas. O que não pode é fazer essa inversão, isso que eu acho que há uma distorção e uma falta de compromisso com a cultura. Eu estou lembrando do meu Barro Vermelho, como eram especiais as festas juninas, as fogueiras, as quadrilhas, os forrós propriamente ditos. Isso me marcou e é preciso que a gente mantenha para as gerações que vão suceder", diz.

Questionado sobre ais artistas faria um "feat", Adelmário respondeu cantores como Roberto Carlos e Xande de Pilares, este com quem já planejou projeto juntos.

"Se eu pudesse gravar com Roberto Carlos seria uma glória [risos] porque eu sou fã pra caramba. Tem Xande de Pilares, sou fã pra caramba também, até me convidou pra gente fazer um projeto juntos, estávamos pensando em fazer alguma coisa na Concha Acústica. Meu primeiro DVD foi gravado há 18 anos na Concha, ainda com Dominguinhos, foi um dos caras que eu pensei assim 'vai ser uma honra pra mim poder trazer esse grande artista e tocar com ele forró'. São tantos que a gente gostaria, as vezes a própria dinâmica do dia a dia não permite", pontua.

O forrozeiro também abriu o coração sobre sua relação com a família e vê os filhos seguindo no mesmo caminho artístico.

"A Marinalva teve a habilidade de colocar os filhos dentro do sistema, exatamente para estarmos juntos. Dos três, o único que realmente tem, falo com muito conhecimento de causa, que tem habilidade, conhecimento, que pode enfrentar uma carreira artística é o Will. São 30 anos de escola comigo [risos], andando, aprendendo, esse tempo todo está comigo. Peço a Deus que ele seja muito feliz com o objetivo dele. Todos os outros participam comigo também", completa.