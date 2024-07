Adelmo Casé elogia Pranchão no São João: “Super inovador”

Adelmo elogiou o formato de pranchão adotado este ano no Parque de Exposições - Foto: Divulgação | R5 produtora

O cantor Adelmo Casé se apresentou neste domingo, 23, no Largo do Pelourinho, fazendo uma homenagem a Luiz Gonzaga e Dominguinhos, duas grandes referências do forró.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Casé se disse feliz de poder prestar essa homenagem a dois nomes que representam o verdadeiro forró e reforçou a alegria de tocar no Centro Histórico de Salvador.

“Uma honra de trazer um pouco da história de Gonzagão e de Domingos no Pelourinho, esse lugar histórico, que tem um simbolismo. O forró é da nossa memória afetiva desde criança, apesar de nascer na capital, a gente tem contato com muita gente que veio do interior, com as canções, com o momento que é o São João, de reunir família, amigos, vizinhos, fica todo mundo mais próximo. Uma festa acolhedora. E o repertório que a gente aprontou é de emoção, de poesia, o pessoal dança e se emociona, ouve canções que são eternas”, contou Casé.

Artista reconhecido da axé music, Adelmo elogiou o formato de pranchão adotado este ano no Parque de Exposições, no qual o artista fica mais próximo do público.

“Acho que o pranchão também é uma ideia super inovadora, já tive a oportunidade de tocar inicialmente com praticamente os idealizadores, que foram o pessoal do Alavontè, que hoje é Mudei de Nome, depois já fiz com o Negra Cor em Feira de Santana, aqui em Salvador. É uma ideia fantástica, aproxima, eu gosto de palco baixo, que aproxima o público do artista. Esse contato, eu não tenho medo desse contato, porque eu nasci desse contato. Então, isso pra mim é vital, isso me alimenta”, vibrou o cantor.

O artista também comentou sobre a presença em massa do público no Pelourinho. “O público soteropolitano prestigia quando ele sabe que ele vai encontrar a essência da festa. Então, a essência da festa está realmente no Pelourinho. Claro, o Parque de Exposições tá arrebentando lá com as atrações, mas aqui, acredito eu que representou muito, a gente está vendo um monte de gente que representa a música nordestina de verdade”, afirmou o cantor.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: