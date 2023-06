Alceu Valença agita São João em Pelourinho lotado

Atração da primeira noite do São João da Bahia no Pelourinho, o cantor Alceu Valença provocou a reação do público, que lotou o local para curtir o show do pernambucano, que é um dos maiores nomes da festa junina.

Alceu Valença começou o show cantando o sucesso de Luiz Gonzaga "Pagode Russo", o suficiente para animar o público presente no Pelourinho. A apresentação seguiu com músicas como "Baião" e "O xote das Meninas".

Antes de subir ao palco, ele conversou com o Portal A TARDE [vídeo] e analisou as músicas que viralizam nas redes sociais. Citando suas próprias composições, o artista disse que não entende como algumas músicas conseguem alavancar nas redes sociais.

“Viralizou muito, uma pessoa de uma cidade até do interior ela pode começar com um viral a fazer o maior sucesso. Agora, o sucesso do viral, ninguém pode explicar. Inclusive, eu não consigo explicar porque ‘Belle de Jour’ e ‘Girassol’ tem 260 milhões dentro do YouTube. Não consigo entender”, afirmou.

null Thaís Seixas | Ag. A TARDE