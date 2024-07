O terceiro dia do São de Amargosa reuniu mais de 50 mil pessoas com a apresentação de grandes bandas de forró como Léo Estakazero, Bando Farinha de Guerra, Fábio Carneirinho e Heitor Costa

A festa, que teve com mote “São João raiz - Aqui, o forró tem história”, trouxe Léo Estakazero homenageando a banda “Mastruz com Leite”, o sanfoneiro de Juazeiro do Norte, Fábio Carneirinho pela primeira vez na cidade e o ovo nome do arrocha Heitor Costa.

Amargosa reúne mais de 50 mil pessoas em seu terceiro dia de festa | Foto: Divulgação | Prefeitura de Amargosa

Neste sábado, 22, quarto dia de festa, a programação começou a partir das 8h30 com o Café com Forró e segue por todo o dia com as apresentações no palco Lidia Maria com Trupe Kids, Miula, Burrinha, Capim Guiné e Sr. Júlio Sanfoneiro.



À noite, no palco principal, são esperados shows de Caçulas do Forró, Berguinho, Vinny Magalhães, Marília Tavares e Tayrone. Todos estes shows serão transmitidos, ao vivo, pelo canal do Youtube da prefeitura. No palco Manoelito Sena, se apresentam Forró dos Trem e Gilvan Filho.