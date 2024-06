Amargosa tem mais de 35 atrações na grade oficial do São João 2024 | A TARDE

A grade oficial do São João 2024 da cidade de Amargosa foi divulgada, com 35 atrações e mais de 130 horas de forró entre artistas locais e nacionais. A festa que vai contar com três palcos terá uma variação de ritmos, com forró, piseiro e sertanejo.

A data de início da programação é no dia 19, que comemora o aniversário da cidade. A festa segue até 24 de junho.

Confira a programação da festa:

PALCO GONZAGÃO: 19 A 24 DE JUNHO

Quadrilhas juninas, Chambinho do Acordeon, Waldonys e Geraldo Azevedo, Flávio José, Flor Serena, Magníficos, Lara Amélia, Marília Tavares, Tayrone, Xand Avião, Luana Prado, Estakazero e Matheus e Kauan.

PALCO MANOELITO SENA: 19 A 24 DE JUNHO

Frank, Mira, Trio Pirilampo, Tubaína Mortadela e Pão, Ronaldo Mendes, Alê Fernandes, Forró dos Trem, Gilvan Filho, Elivelton Leal, MesaDez, Biancardy e Sandra Itaparica.

Os shows acontecem nos intervalos do Gonzagão.

PALCO LÍDIA MARIA: 19 A 24 DE JUNHO

Performances teatrais, roda de samba, apresentações de quadrilhas e aulas gratuitas de forró, zabumba, Sr. Júlio Sanfoneiro, Miúla Sanfoneira, Forró Top, Samir Sanfoneiro, Stelinha, Trupe Kids, Veloso e Caetano e Baião Violado.

