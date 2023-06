Arraiá da Cervejaria Proa acontece nesta quarta em Lauro de Freitas

O Arraiá da Proa acontece nesta quarta-feira, 7, a partir das 17h, na fábrica da cervejaria Proa, em Lauro de Freitas, com participação da banda U Tal do Xote, que sobe ao palco às 19h.

Com mais de 10 anos de carreira e com releituras de clássicos do forró, U Tal do Xote já dividiu palco com grandes artistas, como Elba Ramalho, Reginaldo Rossi e Adelmário Coelho. A banda também participa de eventos em outras cidades da Bahia, no Forró do Bosque, Forró no Parque e São João do Pelourinho.

O evento também terá brincadeiras como pescaria, correio elegante, casamento caipira, quadrilha e corrida com ovo na colher. O cardápio fica por conta da Cia do Sertão que vai preparar mini sanduíche de cupim desfiado na manteiga de garrafa e de fumeiro com queijo coalho e melaço, dadinho de tapioca com gorgonzola e melaço, bolinho de feijoada, pesto nordestino e catupiry. Além das bebidas típicas, licor e cerveja gelada.

Os ingressos para a segunda edição do evento são limitados e podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

Serviço

O que: Arraiá da Proa

Quando: 7 de junho (quarta-feira)

Quanto: O segundo lote está por R$ 30, mais R$ 3 da taxa

Onde: Proa Cervejaria, em Lauro de Freitas