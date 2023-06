Arraiá do Bier acontece neste domingo no Trapiche Barnabé

O São João do Biergarten acontece neste domingo, 11, no Trapiche Barnabé, a partir das 15h. A noite vai ser embalada pelas bandas Flor Serena, Trio Imbassaê, Edinho Caraíva e DJ Lucio K, que trarão o melhor da música tradicional do São João.

Do ritmo animado do forró pé de serra aos clássicos do baião, xote e quadrilha, além das apresentações musicais, o evento também vai ter um grupo de dança cabrueira para ensinar todos a dançar quadrilha. Além de barracas com comidas típicas e brincadeiras tradicionais, como tiro ao alvo e touro mecânico.

Serviço

O que: Arraiá do Bier

Quando: 11 de junho (domingo), a partir das 15h

Quanto: Ingressos no 2° lote, por R$ 80, mais R$ 8,00 da taxa (Sympla)

Onde: Trapiche Barnabé (Comércio)

Atrações: Flor Serena, Trio Imbassaê, Edinho Caraíva e DJ Lucio K