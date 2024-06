Arraiá do Gravata terá shows de Jau, Léo Estakazero e Banda UTX

- Foto: Divulgação

O Arraiá do Gravata traz a edição de 2024 com apresentaçõs de Jau, Léo Estakazero e Banda UTX, para este sábado, 16, no Wish Hotel da Bahia, no bairro do Campo Grande, em Salvador. O evento vai acontecer a partir das 16h, com ingressos a partir de R$ 80.



Além disso, o evento contará com um espaço VIP chamado Varanda do Gravata By Alexandra ISENSEE, que custa R$ 160 e oferece serviço de open food e open bar de cerveja, água e refrigerante.

Os gravateiros de plantão já podem se preparar para pular fogueira em meio às tradições juninas presentes na festa. O evento, com direito a cenário junino e comidas típicas, conta ainda com a participação especial da Banda Zé de Tonha.