Arraiá Rozê leva clima junino para Biblioteca Central do Estado | A TARDE

Nos dias 8 e 9 de junho, a Biblioteca Central dos Barris em Salvador se transformará em um arraiá com a chegada do Rozê Ocupa Junino. Inspirado nas tradicionais festas do período, o evento vai oferecer opções de presentes para os casais apaixonados, antecipando o Dia dos Namorados. Com entrada gratuita e contribuição voluntária, a programação é bem variada.

Essa iniciativa é da feira feminina artística Bazá Rozê e o público poderá desfrutar de brincadeiras, culinária regional, apresentações de trios de forró em ambiente decorado.

No sábado (8), a programação começa às 15h e vai até as 21h. Já no domingo (9), é um pouco mais cedo, começa às 14h e o encerramento será às 20h.

Entre as atrações, destacam-se a barraca do beijo, correio elegante, oficinas e contação de histórias, além de jogos e atividades que incentivam a sustentabilidade e a reutilização de plásticos.

Brenda Medeiros, idealizadora do evento, ressalta a importância de unir arte, cultura e empreendedorismo. "Queremos que a população de Salvador conheça melhor a cidade, explore seus locais históricos e sinta a importância de visitá-los com familiares e amigos. Buscamos proporcionar geração de renda e lazer, destacando o protagonismo feminino do projeto", afirma.

Atrações infantis

A escritora e contadora de histórias Palmira Heine apresentará suas divertidas releituras de clássicos infantis adaptados para a cultura baiana.

Nos dois dias do evento, às 15h30, as crianças poderão ouvir as histórias de "Chapeuzinho no Pelô" e "A Cigarra e a Formiga: uma aventura em Salvador".

A pedagoga Luciene Pereira complementa a programação com momentos lúdicos e educativos que combinam aprendizado, cultura e diversão, com foco nas tradições juninas.

As oficinas de balangandãs e balões criativos, programadas para o sábado, visam conectar as crianças às tradições culturais brasileiras, enquanto as brincadeiras típicas no domingo incentivam a colaboração e a comunicação entre os participantes.

Publicações relacionadas