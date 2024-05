Atrações do São João de Lençóis são divulgadas; confira | A TARDE

Junho é logo ali e o São João já está batendo na porta. Com isso, algumas cidades do interior da Bahia já começaram a anunciar as atrações para o festejo deste ano. Uma delas foi Lençóis, na região da Chapada Diamantina.

Entre as atrações anunciadas estão Elisson Castro, Flávio Leandro, Elison Moura, Raimundinho do Acordeon, Canários do Reino, entre outros.

Confira as atrações:

20 de Junho

Elisson Castro

Flávio Leandro

Santanna

21 de Junho

Forrzão do Capitão

Xinela de Couro

Arráia da Kel

22 de Junho

Canários do Reino

Elison Moura

Raimundinho do Acordeon

23 de Junho

Mestrinho

Trio Granah

Seu Luiz

