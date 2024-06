Bahia: Federação de quadrilhas lança calendário junino | A TARDE

Marcando o início dos festejos juninos da Bahia e levando a alegria do arrasta-pé para o Centro Histórico de Salvador, aconteceu nesta terça-feira, 28, o lançamento do calendário junino da Federação Baiana das Quadrilhas Juninas (FEBAQ), na Praça Quincas Berro D'Água. Com uma programação de campeonatos e festivais que já começa no próximo final de semana e segue até julho, o evento também serviu para dar um gostinho do que está vindo por aí, já que membros de cerca de dez quadrilhas juninas de Salvador se apresentaram ao som das bandas de forró Arraiá das Marias e Xote de Anjo.

Na programação, estão os festivais regionais dentro da Bahia, que acontecem nas próximas semanas: Festival Regional do Norte/Nordeste (Paulo Afonso), Centro Oeste (Santo Ezidério), Sudoeste (Ibicuí), Centro Leste (Feira de Santana), Recôncavo (Santo Antônio de Jesus) e o Festival da Região Metropolitana (São Francisco do Conde). “E cada uma das campeãs desses seis festivais se encontrarão no Festival das Gigantes Regionais. E de 12 a 16 de junho acontece o esperado Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, na Praça da Revolução, em Periperi”, conta o presidente da FEBAQ, Carlos Brito.

Desse campeonato no Subúrbio de Salvador sairão cinco quadrilhas juninas vencedoras. A grande campeã irá para o Concurso Nacional de Quadrilhas e o Concurso da Rede Globo, enquanto as outras colocadas participarão de diferentes campeonatos, como o Nordestão e outros que acontecem até julho - confira a programação completa nas redes da FEBAQ: @febaqbahiaoficial. “Esses campeonatos são muito importantes, pois são verdadeiras vitrines onde as quadrilhas se apresentam, instigando quadrilhas que pararam suas atividades a voltar e apresentando ao público a riqueza e a animação das quadrilhas juninas”, afirma Carlos Brito.

E se assistir as quadrilhas é algo incrível, participar é melhor ainda. Há três anos participando da quadrilha junina Zabumba Dourada, Albert Reis da Cruz conta que participar do grupo não lhe dá apenas alegria, mas também muita paz, mesmo em meio a toda dança e animação. “A quadrilha me abraça, me aceita e sempre é muito divertido participar, ano após ano, das competições e festivais. E mesmo já sendo veterano, minha empolgação é a mesma que os mais novos para as apresentações”, conta o quadrilheiro.

