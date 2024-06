Governo anuncia atrações do São João 2024 em Salvador | A TARDE

Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Leonardo, Luan Santana e Xand Avião. Essas são algumas das atrações que prometem agitar o São João de Salvador. O lançamento da festa, realizada pelo Governo da Bahia, aconteceu nesta terça-feira, 28, no Parque de Exposições.

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

>>> Ipiaú e mais: veja cidades que tem festa de São Pedro

Neste ano, o tema é “O maior São João do mundo”. O evento vai homenagear Kocó, vocalista e líder da banda Lordão, que morreu aos 72 anos, em fevereiro deste ano. Natural do Rio de Janeiro, o cantor morava na Bahia desde a década de 1960 e era líder do grupo musical há mais de 50 anos.

“Nós estamos hoje dando a largada para o São João 2024, chamando de o maior São João do Mundo, é o tema deste ano. E nós aqui fizemos uma homenagem à família Lordão [...] Muita gente namorou ouvindo uma música ou dançando com o ritmo do grupo Lordão. Ano passado a gente homenageou outro grande artista, Moraes Moreira. E aqui, agora, nós estamos homenageando Cocó”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Como o Portal A TARDE já havia antecipado, a capital baiana terá 12 dias de festas no Parque de Exposições. Por lá, o “arraiá” será dividido em: 13 a 15 de junho, 21 a 24 de junho e por fim, de 28 de junho a 2 de julho.



Além do espaço, que receberá a maior quantidade de atrações, assim como no ano passado, o Pelourinho e o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, também terão shows.

Confira as atrações da festa:

Parque de Exposições



13 a 15 de junho



Maiara e Maraisa

João Gomes

Adelmário Coelho

Nadson o Ferinha

Solange Almeida

É o Tchan

Márcia Fellipe

Luiz Caldas

21 a 24 de junho

Ana Castela

Victor e Leo

Luan Santana

Zé Vaqueiro

Dorgival Dantas

Thiago Aquino

Tarcísio do Acordeon

Marcos e Belutti

Limão com Mel

Bell

Filomena Bagaceira

28 de junho a 2 de julho



Wesley Safadão

Simone Mendes

Silvanno Salles

Daniela Mercury

Xand Avião

Vitor Fernandes

Leo Santana

Pablo

Timbalada

Flávio José

Mari Fernandez

Nattan

Kevy Jonny

Calcinha Preta

Pelourinho - 21 a 24 de junho



Geraldo Azevedo

Falamansa

Roberta Miranda

Fulô de Mandacaru

Irmãos Macedo

Catuaba com Amendoim

Filomena Bagaceira

Tenyson Del Rey

Mulheres Perdidas

Verlando Flor Serena

André e Mauro

Gerônimo

Bailinho de Quinta

Del Feliz

Val Macambira

Cangaia de Jegue

Sarajane

Márcia Castro

Mambolada

Paripe - 22 a 24 de junho

João Gomes

Marcos e Belutti

Raí Saia Rodada

Manu Bahtidão

Thiago Aquino

Péricles & Leonardo

Forró Saborear

Escandurras

Priscila Senna

Publicações relacionadas