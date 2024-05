São João em Salvador terá 12 dias de shows no Parque de Exposições | A TARDE

O São João de Salvador, organizado pelo Governo do Estado, vai ser prolongado neste ano. A capital baiana terá 12 dias de festas, que já estão reservados no Parque de Exposições.

A informação foi confirmada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) ao Portal A TARDE. No Parque, a festa junina começa no dia 13, dedicado a Santo Antônio, e vai até o dia 2 de julho, mas não de forma seguida.

Conforme a Sufotur, o equipamento cultural está reservado nos dias 13 a 15 de junho, 21 a 24 de junho e 28 de junho a 2 de julho.

E as atrações?

Até o momento, não foram divulgados o tema oficial ou as atrações da festa em Salvador, porém, uma declaração do cantor Xand Avião já fez os forrozeiros de plantão ficarem atentos. Durante a festa Viiixe Forró & Piseiro, no último fim de semana, o artista disse que iria cantar na capital baiana no dia 30 de junho.

Ele não revelou para qual evento seria, mas 30 de junho é uma das datas reservadas pelo Governo no Parque de Exposições. No ano passado, ele foi uma das atrações, ao lado de nomes como Maiara e Maraisa, Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Thiago Aquino.

Ao Portal A TARDE, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, já havia antecipado que a festa começaria no dia de Santo Antônio. Ele afirmou ainda que a festa organizada no Centro Histórico da capital baiana vai valorizar o samba junino, movimento cultural que nasceu há mais de 40 anos em festas de terreiros de candomblé de bairros como Engenho Velho de Brotas, Fazenda Garcia, Tororó e Federação.

“A gente está com o São João do Centro Histórico, começa no Santo Antônio na verdade, depois vem São João, a gente vai divulgar isso no momento certo, mas tudo vai acontecer como tem acontecido. Aí é samba junino, mas é um São João do interior na capital”, explicou.

Nesta sexta-feira, 24, o Governo da Bahia anunciou a prorrogação das inscrições do Edital de Seleção Pública para apoio às prefeituras nas festas juninas. Os municípios têm agora até o dia 3 de junho, às 20h, para inscrição de seus projetos.

