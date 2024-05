Secretário detalha São João em Salvador: "Do interior na capital" | A TARDE

Presente no lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura, nesta quarta-feira, 22, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, comentou sobre as festividades do São João em Salvador.

>>> "A cultura hoje é maior que o mercado imobiliário", diz Tourinho

>>> Jó Miranda e Flor de Imbuia agitam Forró do Talco neste domingo

Segundo o gestor, a festa organizada no Centro Histórico da capital baiana vai valorizar o samba junino, movimento cultural que nasceu há mais de 40 anos em festas de terreiros de candomblé de bairros como Engenho Velho de Brotas, Fazenda Garcia, Tororó e Federação.

Tourinho afirmou que a primeira comemoração junina municipal será no período de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho, e que mais detalhes sobre o São João serão divulgados em breve.

“A gente está com o São João do Centro Histórico, começa no Santo Antônio na verdade, depois vem São João, a gente vai divulgar isso no momento certo, mas tudo vai acontecer como tem acontecido. Aí é samba junino, mas é um São João do interior na capital”, afirmou ele ao Portal A TARDE.

Publicações relacionadas