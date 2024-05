Jó Miranda e Flor de Imbuia agitam Forró do Talco neste domingo | A TARDE

Neste domingo, 26, às 19h, o Z1 Bar, no Rio Vermelho, será palco de mais uma edição do Forró do Talco.

Nesta edição, a participação fica por conta da banda Flor de Imbuia. Criada em 2018, a banda traz em seu show o diálogo entre rabeca e sanfona, dois instrumentos fundamentais do forró, acompanhados de percussão que explora diversos ritmos nordestinos. Formada por mulheres, a Flor de Imbuia prioriza em seu repertório compositoras e letras que valorizam o feminino.

Organizador do evento, Jó Miranda lançou, em 2010, o seu primeiro DVD, com a participação especial de Leo Estakazero.





Serviços Forró do Talco com Jó Miranda Convidado: Flor de Imbuia Quando: Domingo (26/05) Horário - 19h (abertura da casa) Local: Z1 Bar (Praça do Acarajé da Dinha) Endereço: Largo de Santana, S/N - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-100 Couvert : R$ 25 individual e R$ 40 a casadinha Maiores informações: 71 99708-3449

Publicações relacionadas