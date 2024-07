Baiana leva marido australiano para conhecer São João: "Perfeito"

INTERCÂMBIO DO FORRÓ

Atualmente, a família reside na Austrália - Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

No São João da Bahia, o forró, além de não deixar ninguém parado, também promove intercâmbios culturais. Presente na festa do Largo do Pelourinho, a soteropolitana Regina Pitágoras aproveitou para mostrar ao marido Dean, que é australiano, a cultura nordestina. Os dois levaram ainda o filho de um ano e meio, Hugo.

Atualmente, a família reside na Austrália, mas eles se planejaram para comemorar o aniversário de Regina, que acontece no dia 2 de julho. Unindo o útil ao agradável, ela queria celebrar em sua cidade natal, vivendo suas tradições.

“Para mim, não é a primeira vez, mas estou achando tudo muito maravilhoso. Vim com minha família pela primeira vez e é como se tudo fosse novo, a primeira experiência deles”, contou a conterrânea.

Regina elogiou a decoração do Pelourinho e comparou os festejos dos anos anteriores com o atual. “Estou achando mais calmo, mais para a família. Parece ser algo a mais para todos, não apenas para os jovens. O horário também está ótimo para mim, pois dá para vir com ele, aproveitar um pouco e depois descansar.”

De Salvador, Bahia, para a Austrália, Regina compartilha o festejo em suas redes sociais para que quem está na Austrália possa conhecer a tradição de sua terra. “Já estou gravando tudo, vou colocar no Instagram daqui a pouco, porque São João é aqui em Salvador, no Pelourinho.”

Regina ainda falou sobre como o São João fortalece a cultura da Bahia. “Acho que o São João é uma das melhores festas da Bahia. Melhor que o Carnaval, porque é uma festa para todos, uma festa para a família. Não é como o Carnaval, que se tornou muito comercial. O São João é para todos. Aqui, todo mundo está dançando e aproveitando.”

A culinária nordestina está no sangue, e o pequeno Hugo já tem sua comida predileta. “Amo a culinária daqui. Meu marido também está gostando da comida. Meu pequeno adora amendoim e milho. Está tudo maravilhoso. Perfeito”, completou.

