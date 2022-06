Banda Tambores e Cores inicia último dia de São João no Pelourinho

O último dia de festejos juninos no Pelourinho segue trazendo animação e diversidade para todos neste domingo, 26. A banda soteropolitana Tambores e Cores, que toca há 21 anos, desfilou por todo o largo conquistando o público e puxando as pessoas que queriam se juntar à percussão.

O circuito começou por volta das 16h, com poucas pessoas acompanhando a banda pela praça Terreiro de Jesus. Cerca de 30 minutos depois, já havia um aglomerado seguindo o desfile até o Largo do Pelourinho, onde o grupo terminou de se apresentar. As músicas tem origem afro-brasileira, com os sons de tambores já conhecidos pelos soteropolitanos, como a banda Olodum.

Os shows pelas praças do Pelourinho só começam por volta das 17h, mas a programação para a criançada já iniciou desde cedo. A apresentação começou por volta das 15h, no palco montado em frente à Igreja e Convento de São Francisco. A praça Terreiro de Jesus também já registra uma grande concentração de famílias passeando e se divertindo com as barracas de São João.

Isabela Cardoso