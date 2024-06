Bazar dos Bazares movimenta Parque da Cidade em clima de São João

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Parque da Cidade entrou em clima de um verdadeiro arraial nordestino, com a realização do Bazar dos Bazares especial de São João, que aconteceu neste domingo (16). As comidas típicas, como o bolo de milho e a canjica, espalharam seus aromas convidativos, enquanto o forró animava os corações forrozeiros. O evento, que ocorreu das 10h às 17h, ofereceu uma programação gratuita repleta de oficinas, shows de forró e atividades culturais para toda a família, celebrando a alegria e a tradição junina com muita música, dança e sabores autênticos.

Nathália Luna, coordenadora e curadora da feira, explica que a programação do Bazar dos Bazares sempre reflete o conceito de cada edição e destaca a importância do Bazar especial de São João para ressaltar a cultura nordestina e trazer muito forró. "Em junho, impossível não ser relacionada a São João. O conceito é ligado aos festejos juninos, então é claro que a gente tinha que trazer forró para o parque”. Nathália também menciona a iniciativa solidária: "A gente está com um ponto de coleta de doação para as vítimas do Rio Grande do Sul. Quando existem questões extraordinárias, a gente faz o ponto de doação especial".

Com as atividades começando pelo yoga, Carolyne Amorim, instrutora de Hatha Yoga, explica a importância dessa prática no evento. "A gente começou o domingo com uma prática de Hatha Yoga, que é voltada para o relaxamento. O objetivo é acalmar voluntariamente os turbilhões da mente, e a gente consegue fazer isso através de posturas, que são as asanas, e exercícios respiratórios, que são os pranayamas."

Luiza de Castro de Souza, participante da atividade, compartilhou sua experiência: "Foi muito bom participar da atividade, fiquei sabendo do evento pelo Instagram e vim para o Yoga, mas quero fazer outras atividades, além de ver alguma pecinha para comprar”.

Após o yoga, o forró tomou conta do espaço. O show de Joca Lobo começou junto com o aulão de forró, com Camila Nantes. “Eu preparei músicas do repertório de Dominguinhos, de Flávio José, Luiz Gonzaga e também algumas músicas autorais e músicas de outros compositores nordestinos, como Acioly Neto, Petrúcio Amorim, exaltando a nossa cultura e o São João” disse Joca Lobo, cantor e sanfoneiro.

Camila Nantes destaca o clima junino e a cultura nordestina com o aulão. “Adaptamos a aula para quem quiser dançar um pouquinho junto, mexer o corpo e entrar em contato com outras pessoas. Um aquecimento para o são joão, bem propício para a gente ficar preparado".

Para Lila Almeida, que saiu do Rio Vermelho até o Parque da Cidade, a experiência do evento foi muito positiva. "Eu vim porque as atividades de oficina corporal e o aulão de forró me interessam muito, e porque eu gosto de garimpar. Estou achando o evento muito interessante, e a aula de forró é uma coisa que atrai bastante gente”.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre