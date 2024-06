Biblioteca Central recebe shows e festejos juninos | A TARDE

Comidas típicas, brincadeiras, oficinas, trios de forró fazem parte da programação do ROZÊ OCUPA JUNINO - Arraiá RoZê, nos dias 8 e 9 de junho, Biblioteca Central, Barris (sábado/15h às 21h; domingo/14h às 20h). A entrada é gratuita e a contribuição é voluntária.

O público será recebido com brincadeiras, comidas regionais, trios de forró, decoração típica, barraca do beijo, correio elegante, artesanato, moda, jogos sustentáveis com dicas sobre reutilização de material plástico, contação de histórias e oficinas para a criançada e muito arrasta-pé para quem deseja curtir com a família amigos/as e pessoas de todas as idades. Na abertura, acontece o Baile Fundegundum.

O cantor, compositor e músico Kleber Albuquerque, junto com o trio As Fuxiqueiras, apresentam canções inspiradas na cultura popular nordestina. No segundo dia de evento, o arrasta-pé continua com o Forró Fuzaka.

A contação de histórias para crianças de todas as idades acontece nos dois dias do evento, com participação da escritora e contadora de histórias Palmira Heine e suas histórias de Chapeuzinho no Pelô e A cigarra e a formiga: uma aventura em Salvador, releituras divertidas dos contos originais a partir de elementos da cultura baiana.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ROZÊ OCUPA JUNINO – ARRAIÁ ROZÊ

ENTRADA GRATUITA/CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

SÁBADO

15H30 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM PALMIRA HEINE

16H30 - OFICINAS DE BALANGANDÃS E BALÕES CRIATIVOS COM LU PEREIRA

18H - SHOW KLEBER ALBUQUERQUE E AS FUXIQUEIRAS

DOMINGO

15H30 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM PALMIRA HEINE

16H30 - BRINCADEIRAS TÍPICAS JUNINAS COM LU PEREIRA

18H - SHOW TRIO FUZACA E VANESSA MELO

SÁBADO E DOMINGO

14H ÀS 18H - SETOR INFANTOJUVENIL -BIBLIOTECA CENTRAL (livros, revistas, mangás, jogos)

SÁBADO 15H/21H E DOMINGO 14H/20H

PLASTICARIA - brinquedos e jogos sustentáveis com dicas sobre reutilização de material plástico

