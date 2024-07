Brinquedos gratuitos divertem a criançada no Pelô

Criançada tem espaço garantido no Centro Histórico - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Se a festa de São João já cativa os adultos, para as crianças a comemoração é ainda mais encantadora. Com roupas e comidas típicas, fogos de artifício e férias da escola, a garotada da Bahia aguarda pelo mês de junho com muita ansiedade.

No Pelourinho, mais especificamente no Terreiro de Jesus, a criançada ganhou brinquedos interativos para deixar a experiência com o São João ainda mais divertida. Nesta sexta-feira, 21, primeiro dia de festejos juninos deste ano no Centro Histórico, as atrações para o público infantil fizeram um grande sucesso.

Mãe de um garotinho de 5 anos, Diana Assis achou a iniciativa muito legal. Moradora de Ondina, ela entrou na brincadeira e ajudou o filho.



Quem também aprovou o espaço foi Jair Santos, pai do Elon, de 9 anos. "A experiência foi boa", declarou.

Acompanhado pela esposa e pelas duas filhas, Diego Soares, da Ribeira, já fez do São João do Pelourinho uma tradição de família: "A gente vem sempre para o Pelourinho, a gente gosta muito daqui e é bom para as crianças, né? As crianças acabam gostando".

"Muito legal, importante para as crianças brincarem também, né? Não só os adultos, mas as crianças também aproveitam", opinou Alessandra Medeiros, esposa de Diego.