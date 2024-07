Busca por passagens para Salvador aumenta 72% no São João

Procura aumentou para o fim de semana de 21 a 23 de junho - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Salvador é uma das cidades mais procuradas no São João, é o que revela um levantamento da ClickBus, plataforma de viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil. A empresa contabilizou um aumento de 55% nas vendas de passagens rodoviárias na data, comparado com o mesmo período do último ano. Para a capital baiana, a busca pelos compradores aumentou 72%.

De acordo com a empresa, os trechos mais comprados e procurados pelos consumidores são para o fim de semana de 21 a 23 de junho. Salvador, inclusive, ultrapassa outros grandes pólos da festa junina, como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

A cidade também aparece entre os trechos mais procurados por quem está em Caruaru (PE), Aracaju (SE) e João Pessoa (PB).

Confira o ranking:

Cidades mais buscadas

Salvador (BA) com aumento de 72%;

João Pessoa (PB) com aumento de 58%;

Recife (PE) com aumento de 52%;

Aracaju (SE) com aumento de 40%;

Caruaru (PE) com aumento de 40%;

Campina Grande (PB) com aumento de 39%.

Trechos mais comprados por região, para o fim de semana de 21 a 23 de junho:

Salvador:

Aracaju, SE | Salvador, BA

São Paulo, SP | Salvador, BA

Serrinha, BA | Salvador, BA

Campina Grande:

Recife, PE | Campina Grande, PB

Maceió, AL | Campina Grande, PB

Santa Cruz do Capibaribe, PE | Campina Grande, PB

Caruaru:

Recife, PE | Caruaru, PE

Aracaju, SE | Caruaru, PE

Salvador, BA | Caruaru, PE

Aracaju:

Salvador, BA | Aracaju, SE

Recife, PE | Aracaju, SE

Maceió, AL | Aracaju, SE

João Pessoa:

Recife, PE | João Pessoa, PB

Salvador, BA | João Pessoa, PB

Fortaleza, CE | João Pessoa, PB

Recife:



Maceió, AL | Recife, PE

Fortaleza, CE | Recife, PE

Aracaju, SE | Recife, PE