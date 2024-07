18/06/2024 às 12:55 • Atualizada em 18/06/2024 às 13:10 - há XX semanas | Autor: Da Redação CONFIRA Dia de São João é feriado? Entenda Somente algumas localidades consideram o festejo junino um feriado

Público presente no Largo do Pelourinho no São João no ano passado - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O famoso São João é comemorado em diversas regiões do Brasil. Porém, não pode ser considerado um dia de descanso para todos, já que somente algumas localidades consideram o festejo junino um feriado. As comemorações do São João, dia 24 de junho, assim como as outras que acontecem neste mês, a exemplo de Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho), não estão previstas no calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2024, pois se tratam de comemorações locais, divulgadas pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). No entanto, alguns estados e municípios possuem decretos que consideram o dia como feriado. Apenas quatro capitais brasileiras comemoram o São João como feriado, entre elas, Salvador. As demais são: Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Recife (PE). Nos estados de Alagoas e Bahia, o feriado é estadual. As cidades conhecidas pela disputa do título de maior e melhor São João do mundo, Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), também celebram a data como feriado. Fora do Nordeste, no dia de São João, o município de Niterói (RJ) tem feriado municipal. Acompanhe os próximos feriados: 7 de setembro - Independência do Brasil 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro - Finados 15 de novembro - Proclamação da República 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro - Natal Pontos facultativos: 28 de outubro - Dia do Servidor Público federal 24 de dezembro - Véspera do Natal 31 de dezembro - Véspera do Ano Novo

