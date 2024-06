Campina Grande terá 1º show de cantor com deficiência visual | A TARDE

“Prazer, Guilherme Dantas”. Com essa frase do seu mais novo trabalho audiovisual, lançado neste ano, que Guilherme Dantas diz a que veio. O cantor é o primeiro com deficiência visual a se apresentar no São João de Campina Grande (PB), maior evento junino do Brasil. O show será neste sábado, 8, no Parque do Povo, no centro de Campina Grande.

>>> “Arraiá do Coração” reúne shows gratuitos no Centro

Para a apresentação, o artista promete trazer seus maiores sucessos e faixas do seu recente projeto. O trabalho audiovisual tem colaborações de artistas conhecidos do mundo do forró, como Xand Avião na faixa “Mantenha a Distância”, além de Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.

Esse é o primeiro São João que Guilherme Dantas se apresenta sob a bandeira da Vybbe, produtora artística do nordeste, comandada por Xand Avião. Também são assessorados pela produtora, Zé Vaqueiro, Nattan, Ávine Vinny, Felipe Amorim e Priscila Senna.

Olhos do coração

Cantor, compositor e sanfoneiro, o cearense Guilherme Dantas diz que enxerga com os olhos do coração. Com deficiência visual desde que nasceu, aos 4 anos, iniciou de forma instintiva sua conexão com a música, dominando o teclado através da escuta. Sua habilidade o levou a conquistar diversos prêmios em concurso e a desenvolver sua vocação como instrumentista.

Em 2007, Guilherme recebeu uma bolsa para estudar no Souza Lima, conservatório de música da América Latina, localizado em São Paulo. Na capital paulista, aprimorou seus conhecimentos no piano e explorou diferentes vertentes artísticas.

Não demorou para que convites surgissem para estudar no exterior, mas Guilherme escolheu voltar para o Ceará para se dedicar a sua paixão: o forró. Desde então, suas composições ganharam reconhecimento, marcando presença nos repertórios de artistas consagrados como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Mano Walter e Xand Avião.

Publicações relacionadas