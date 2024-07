Cantor da Filomena exalta público nordestino: "Nos recarrega"

Mammá Di Souza falou sobre o público do Nordeste em seus shows e sazonalidade do forró - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Com um show repleto de diversos efeitos especiais, com direito até a fumaça e confete, a banda Filomena Bagaceira, comandada por Sarah Reis e Mammá Di Souza, se apresentou na noite desta sexta-feira, 21, no Parque de Exposições, em Salvador. Em entrevista ao A TARDE Play, durante transmissão no YouTube, Mammá reforçou a importância do público do Nordeste nos shows da banda, e ainda apontou sobre a sazonalidade do gênero do forró pelo Brasil.

O cantor disse que apesar da banda se apresentar em diversos locais do Brasil, um dos seus maiores públicos ainda se concentra no Nordeste, se comparado a outros estados como São Paulo.

“O forró vem ocupando um espaço muito grande. Acho que lá atrás existia uma resistência muito grande por parte do sudeste, mas tem vários eventos que acontecem durante o ano que são bombados em todo o Brasil, mas claro, que aqui é nossa casa e a gente se sente agraciado por fazer parte disso”, reforçou.

Banda marcou presença na live do Grupo A TARDE | Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

Neste ano, a banda se apresentou na Virada Cultural, em São Paulo. Na grade, também estavam artistas como Tarcísio do Acordeon e Geraldo Azevedo. Uma das apostas da banda para o São João deste ano é “Era Eu”. “Em todo o show eu digo para não amar seu ex ou sua ex, porque Deus mandou amar o seu próximo”, brincou Mammá.



Após a apresentação no Parque de Exposições, os artistas se apresentam no Pelourinho ainda nesta noite. Segundo Mammá, a “correria” do período junino é cansativa, mas gratificante. “A gente fica super ansioso e prepara tudo com o maior carinho. Ontem estivemos na Chapada e depois voltamos para cá”, diz o cantor.

| Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

“Quando a gente chega no palco a gente esquece de tudo e faz o que a gente ama e a receptividade do público traz aquela energia que nos recarrega para continuar toda a turnê”, complementa.



