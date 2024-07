Casa da Mãe celebra 18 anos com festa junina em dose dupla

O evento será realizado na Rua Guedes Cabral, 81, no Rio Vermelho, Casa da Mãe. - Foto: Divulgação

A Casa da Mãe continua celebrando seus 18 anos em clima junino durante a semana de São João. No dia 19 de junho, das 19h às 19h30, e no dia 20 de junho, às 21h, o forró tomará conta das programações.

Nesta quarta-feira, haverá um show com o grupo “Forró Xote Baião”, que conta com o violonista e cantor Mário Soares, Ruan de Souza e Dainho Xequerê, além das participações de Maeana e Roberto Mendes.

Já na quinta-feira, acontece o evento “Fuá”, com Ana Barroso e Guigga, acompanhados por um repertório que inclui sucessos de Marinês, Jacinto Silva, Cecéu e Dominguinhos. No palco, um trio nordestino liderado por Estevam Dantas no acordeon, Lucas de Gal na zabumba e Sebastian Notini no triângulo.

O evento será realizado na Rua Guedes Cabral, 81, no Rio Vermelho, Casa da Mãe. Os ingressos podem ser adquiridos no local