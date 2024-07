Comandante da PM faz balanço do São João de Paripe: "Segundo maior"

- Foto: Aguere/GOVBA

O São João de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador, contou com um efetivo especializado de policiais militares, civis e bombeiros, que atuaram de modo integrado para garantir a tranquilidade durante os festejos. O evento foi organizado pelo governo estadual, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) montou esquema especial para os festejos juninos na capital baiana. A operação foi coordenada por meio do Centro Integrado de Comando e Controle, que reuniu 16 órgãos, como as polícias Civil, Militar e Técnica, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, a Transalvador, a CCR Metrô.

Segundo o comandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Paripe, Major Vinicius Bastos, o São João de Paripe é o segundo maior evento, depois do São João do Parque de Exposições: "o público de Paripe foi agraciado com atrações nacionais e, pensando nisso, a PM deslocou tropas especiais para apoiar o evento no bairro, como o Bpatamo, Batalhão Especial em Patrulhamento Tático, que atuou no entorno do bairro, cuidando de quem sai e de quem entra nas áreas próximas do Subúrbio".

O comandante destacou, também, que diversas outras unidades pertencentes ao Comando de Policiamento Baía de Todos-os-Santos enviaram patrulhas para reforçar o evento desde o primeiro dia. "Neste sentido, as patrulhas trabalharam escalonadas, atendendo, sobretudo, com efetivo máximo das 22h às 2h da manhã, período em que há maior concentração de pessoas. No sábado, em Paripe, tivemos cerca de 8 mil pessoas. A Polícia Civil também está atuando com uma Delegacia Especializada para receber ocorrências".

A delegada Isabela Chamadoiro informou que a Polícia Civil está com a equipe velada de policiais civis atendendo o circuito, com sete investigadores e a delegacia especializada. "Estamos transitando na festa, verificando a segurança, patrulhando, realizando o trabalho preventivo".

O escrivão da Polícia Civil Fábio João Silva, da 5ª Delegacia de Periperi, disse que, até o segundo dia, só havia sido registrado um furto e uma briga de casal na festa: "até o momento, as ocorrências foram essas e seguimos aqui, atendendo qualquer demanda que surja, realizando o trabalho em toda área".

Estrutura

A tecnologia esteve presente através de câmeras empregadas na operação, incluindo aquelas com capacidade para reconhecimento facial, além de 112 rádios TE. No total, em todos os palcos do São João em Salvador (Parque de Exposições, Pelourinho, Paripe e Periperi), foi empregado um efetivo de 7.552 servidores, sendo 5.932 policiais militares (PMs), 1.150 bombeiros militares, 291 policiais civis, 95 da Polícia Técnica e 84 da Secretaria de Segurança Pública.

Também foram empregadas 495 viaturas, 429 da PM, 39 da Polícia Civil, 16 do Corpo de Bombeiros e 11 da Polícia Técnica. A PM realizou o policiamento ostensivo através de patrulhas a pé, viaturas de duas e quatro rodas, policiamento montado e aéreo.