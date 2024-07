Confira a ordem de atrações no Pelourinho nesta sexta-feira

São João no Pelourinho - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O São João do Centro Histórico de Salvador é uma boa opção para aqueles que procuram um forró mais raiz. As festas começam nesta sexta-feira, 21, com shows de artistas como Xangai, Gerônimo, Virgílio e Filomena Bagaceira.



Largo do Pelourinho, com shows de cerca de 40 minutos

17h00 - Virgílio

18h30 - Xangai

20h00 - Júlio César

21h30 - Catuaba com Amendoim

23h00 - Jorge Zarath

00h30 - Gerônimo

Praça Tereza Batista

17h00 - Larissa Marques

18h00 - Forró do Tico

19h00 - Dan Valente

20h00 - Péricles e Leonardo

21h00 - Pra Casar

22h00 - Gui Rodrigues

23h00 - Rod Torres

00h00 - Guto Cabaré

01h00 - Pirilampo

Largo Pedro Arcanjo

17h00 - Santé

18h00 - Paulinha

19h00 - Jefinho Love Ligth

20h00 - Iago e Gilberto

21h00 - Filomena Bagaceira

22h00 - Sobe Poeira

23h00 - Tay Agazzy

00h00 - Calango Acesso

01h00 - Mulheres Perdidas

Largo Quincas Berro D’Água

17h00 - Baby Som

18h00 - Davi Luca

19h00 - Cangaia

20h00 - Zé Honório

21h00 - Claiton e Romario

22h00 - Luana Mattos

23h00 - Forró do Zé

00h00 - Gisele Café

01h00 - Marcia Castro

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus), com cerca de 40 minutos por show

17h00 - John Robert

18h00 - Forro Xelengo

19h00 - Vinny Brasil

20h00 - Danilo Sorry

21h00 - Trio Anarriê

22h00 - Paroano Sai Milhó

23h00 - Xote de Anjo

00h00 - Lila Sales

01h00 - Rafa Lemos

Coreto Terreiro de Jesus

17h00 - Binbinho

18h00 - Juan e Ravena

19h00 - Alane

20h00 - Racine Neto

21h00 - Zé de Tonha

22h00 - Reynaldo Barbosa

23h00 - Jota Zô

00h00 - Pincel

01h00 - Renatinho