Confira a ordem dos shows deste domingo no Parque de Exposições

Cantor Juciê abre os trabalhos no São João da Bahia 2024 - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Em mais uma noite de shows no São João da Bahia 2024 neste domingo, 23, Salvador deve receber grandes nomes da música brasileira como Luan Santana, Marcos e Belutti e Eric Land, no Parque de Exposições.

Na programação, confirmada hoje, o evento deve começar os trabalhos no palco principal com o som do jovem cantor Juciê e logo depois a apresentação da dupla Diego e Victor Hugo.

O cantor de sertanejo romântico Junior Marques se apresenta em seguida, no Pranchão. Responsável por um dos maiores hits do São João, "Chorei na Vaquejada", Eric Land vai tocar logo depois.

A ordem dos shows do Parque de Exposições segue com a apresentação de Franquinho Vaqueiro, Luan Santana, Baby Som, Marcos Belutti, Licor com Mel, Tarcísio do Acordeon. Os shows estão marcados para começar às 18h. Cada atração terá cerca de uma hora para a performance, com apresentações intercaladas no palco e no pranchão.

Confira a ordem dos shows:

Juciê (Palco)

Diego e Victor Hugo (Palco)

Junior Marques (Pranchão)

Eric Land (Palco)

Franquinho Vaqueiro (Pranchão)

Luan Santana (Palco)

Baby Som (Pranchão)

Marcos Belutti (Palco)

Licor com Mel (Pranchão)

Tarcísio do Acordeon (Palco)

