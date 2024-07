Confira atrações dos festejos de São Pedro no Parque nesta sexta

Simone Mendes é uma das atrações no palco principal - Foto: Reprodução | Instagram

Quem pensou que o São João da Bahia 2024 já tinha acabado se enganou, e muito! Com a programação estendida, os festejos juninos em Salvador são retomados nesta sexta-feira, 28, com direito a muito forró, arrocha e sofrência, no Parque de Exposições.

Este será o oitavo dia de shows promovidos pelo Governo do Estado. Os festejos gratuitos, agora voltados para o São Pedro, seguem até o feriado de 2 de julho. Os portões serão abertos ao público às 17h e, a partir das 18h, o ‘arrasta-pé’ tá liberado!

Então já separa o ‘lookinho’ e confira as atrações que sacudirão o Parque nesta noite:

PALCO PRINCIPAL

Pedro Libe

Raphaela Santos

Lincoln

Simone Mendes

Kevi Jonny

Calcinha Preta

PRANCHÃO

Tay Agazzi

Seu Maxixe

As Nandas

Alice Moraes