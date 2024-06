Confira dicas de looks para inovar no São João

Especialista explica como apostar em peças diferentes para época junina - Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

Que o São João é umas das épocas festivas mais aguardadas na Bahia, isso não é novidade nenhuma. Além de ser uma festa que traz turistas de diversas regiões do Brasil para o estado e movimenta a economia da Bahia. Um período também marcado pelo uso de peças de roupas que refletem a cultura local, como o xadrez, o couro, a bota, entre outras.

Mas você já pensou em mudar e usar peças fora do convencional ou ressignificar peças que já usa nas festas juninas e tem em seu guarda-roupa? O especialista em moda Wesley Flora separou várias dicas e exemplos de looks, tanto femininos quanto masculinos para o São João. Confira:

Estilo country

O country invadiu o mundo da moda e da música neste ano. Inclusive, a estética fez parte da capa do álbum “Renaissance”, de Beyoncé, em que a cantora aparece montada em um cavalo voador e com um chapéu de cowboy metalizado.

Quem também usa influências do estilo em suas produções é o cantor Lil Nas X, assim como a cantora Ana Castela. O objetivo desses artistas é resgatar o que foi criado pela população negra. Indo das passarelas para as vitrines, as peças podem ser encontradas em brechós, bazares, lojas de departamento, entre outros locais de compras.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

Uma das dicas de Wesley é trazer para o look “peças lisas que trazem um corte mais country, para não ficar preso ao xadrez”, como em camisas. Outra dica do especialista é trazer essas influências junto com peças diferentes, como um blazer oversized para desconstruir e tornar o look mais confortável e despojado, “que faz um link legal com o São João, que é essa ideia do São João: se divertir, fazer a quadrilha, o dançar, então essa é a ideia também e ressignificar essas peças”, explica.



Segundo o especialista, o blazer, por exemplo, pode vir com aplicações diferentes, como o bordado e flores em crochê. Além de costuras em macramê, na região das costas. Outra peça icônica que não pode ser esquecida são as botas. Wesley cita as botas de montaria e com padronagem moderna, como as metalizadas.

Jeans e all jeans

Clássico, o jeans pode ser usado tanto no dia a dia quanto nas festas juninas. No entanto, é possível ressignificar essas peças com calças diferentes e com aplicações. “Eu gosto de trazer o jeans, principalmente nessa época mais fria, que pede a peça”, diz Wesley.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

“Para sair mais do mesmo, a gente não precisa ir muito longe, a gente pode ir no guarda-roupa, pegar peças que a gente tem o hábito de usar no nosso dia a dia para ressignificá-las”, complementa. De acordo com Wesley, é possível usar o jeans de diversas formas, combinado com peças básicas, uma camisa com uma “pegada country”, perpassando a criatividade de cada pessoa.



A exemplo da calça wide leg, em alta desde 2023, é considerada a antiga boca de sino, muito usada na década de 1970. Uma aposta também podem ser calças jeans de outros estilos, mas em dramaturgias maiores, assim como o estilo all jeans. “Então vai fazendo configurações novas atualizações”, diz Wesley.

Estampa liberty

Criada na Inglaterra na década de 1920, a estampa Liberty tem inspirações em vestuários históricos, mas foram formuladas para o tempo atual. As flores miúdas foram muito usadas na década de 1970, e segundo Wesley, é uma opção para quem não quer apostar mais uma vez no xadrez, além de poder ser combinada com uma jardineira, compondo um look mais jovial.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

Feito a mão

Peças que remetem à casa das avós crocheteiras, peças de crochê e macramê também não são difíceis de encontrar, e é um alternativa descolada, personalizada e que traz memória afetiva. “Traz sua identidade nela, você leva uma peça de sua família que pode estar parada e traz esse sentimento”, relembra Wesley.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

Sobreposições



Pele fake, casaco de couro sintético, casacos em tecido de algodão. As sobreposições podem ser usadas de diversas formas na época junina. Wesley deu a dica de combinar, por exemplo, a camisa xadrez, querida no período, em tons sólidos, como o preto e o verde musgo. Junto com um colete fake e um vestido de franjas, que voltou junto com a era country.

Bermuda de linho

Outra peça que pode desconstruir o look de São João, são as peças de tecidos naturais, para eles também. É o caso da bermuda de linho, que de acordo com Wesley, pode ser combinada com o colete jeans, esquecido, mas que pode ser trazido de volta, além de uma camisa xadrez colorida.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

Acessórios



Os acessórios são versáteis e dão um toque especial no look, evidenciando as peças e trazendo um ar de criatividade. Uma das opções é o lenço, que pode ser usado de diversas formas, além da echarpe.

| Foto: Kelvin Klay | A TARDE Play

“O lenço, trazendo um novo conceito de trazer acessórios como peça de roupa. O lenço como um top, com peças em couro que é uma tendência que se usa muito no São João”, a exemplo da calça de couro.

“O lenço pode ser numa temática de São João, se quiser, ou em outra temática como a do liberty. Joga uma jaqueta por cima, coloca um bota montaria ou country, que faz um link muito bacana”, ressalta.