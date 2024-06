Credenciamento para trabalhar no Parque começa nesta quarta | A TARDE

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através do SineBahia, abrirá nesta quarta, 29, e quinta-feira, 30, as inscrições online para o cadastramento de vendedores ambulantes que desejam atuar no São João do Parque de Exposições, em Salvador. Serão disponibilizadas 460 vagas para diversas modalidades de comércio - 60 a mais que no ano passado.

De acordo com a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), os interessados em participar do cadastramento devem preencher os formulários, que estarão disponíveis nos perfis oficiais @setrabahia e @sinebahiaoficial. É importante destacar que os links das inscrições serão desativados assim que a quantidade necessária de candidatos for alcançada.

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Ambulantes: 300 vagas

Barraqueiros: 80 vagas

Carrinhos de alimentação: 60 vagas

Baianas de acarajé: 10 vagas

Baleiros: 10 vagas

Os nomes dos selecionados serão divulgados nas redes sociais do SineBahia e no site da Setre. Os eventos do São João no Parque de Exposições acontecerão de 13 a 15 de junho, 21 a 24 de junho e 28 de junho a 2 de julho

Para a segunda etapa do cadastramento, os 460 selecionados deverão comparecer na unidade central do SineBahia, localizada no Terminal Pituaçu, nos dias 6 e 7 de junho, das 7h às 17h. É necessário levar documentação de identificação pessoal com foto (RG, CNH, CTPS ou outros) e CPF.

Publicações relacionadas