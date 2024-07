Cristian Bell e Franklin dançam no palco com Safadão no Parque

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

O cantor Wesley Safadão se apresentou, na noite deste sábado, 29, no 'Sanju' do Parque de Exposições de Salvador e aproveitou para contar com participações diferenciadas. Os influenciadores Cristian Bell e Franklin Reis marcaram presença em cima do palco.

Durante um momento do show, a dupla brincou, meteu dança e até soltou a voz para o público presente no evento.

"Consegue um microfone aqui para Frank depois [...] Tava com saudade? Em Salvador tá assim, óh", disse Cristian Bell enquanto puxava a música 'Quem bota tudão' e 'Toma pau', do grupo Black Style.

Confira:

Cristian Bell e Wesley Safadão já realizaram parcerias musicais anteriormente. O humorista é dono da canção 'Vou começar a não prestar', de Theuzinho, mas que virou sucesso após regravação do cantor sertanejo.