Dan Valente agita a galera em mais uma noite de festa no Parque

Figurinha carimbada nas festas de Salvador, o cantor Dan Valente é a segunda atração do São João da Bahia 2024, na noite deste sábado, no Parque de Exposições de Salvador. O artista realizou uma verdadeira maratona de shows na última semana, em diversas cidades do interior da Bahia.

O cantor passou pelo Pelourinho, em Salvador na sexta, 21, com show apoiado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), do Governo do Estado da Bahia; e pelas cidades de Ubaíra, Marcionílio Souza, Candeias, Teodoro Sampaio, Catu, Dias d'Ávila e Nova Itarana.

Na noite deste sábado, Dan Valente vai encarar uma dobradinha de apresentações. Após apresentação no Parque de Exposições, em Salvador, o cantor segue para se apresentar em um evento privado, também na capital baiana. Já no dia 30 de junho, domingo, a parada será na cidade de Amélia Rodrigues.