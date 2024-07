Daniela Mercury leva forró nordestino clássico ao Parque de Exposições

- Foto: Reprodução | TVE

Uma das artistas mais aguardadas da noite deste domingo, 30, no Parque de Exposições, em Salvador, Daniela Mercury subiu no palco e entregou tudo que os fã estavam esperando.

A cantora surpreendeu a todos com um look com alusão às raízes do sertão nordestino. Além disso, Daniela animou o público com musicas famosas do seu repertório e do forró nordestino clássico.

Na primeira fila, em frente ao palco, Marcio Bonfim, de 49 anos, foi ao Parque apenas para curtir o show da artista. Bastante animado, o fã descreveu o show como “magnífico”.

“Magnífico como sempre. Ela é uma grande estrela. A mulher ‘bota pocando’. Quero ouvir Canto da Cidade, que é um ícone da carreira dela. Estou aqui para ver o somente o show dela, depois vou embora. Sou muito fã mesmo”, expressou.

| Foto: Bruno Dias

