Desafios da grade: como sobrevive quem chega cedo para ver um artista?

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Fã é um caso sério! Vão para tudo quanto é lugar, aprendem todas as letras, sabem os mínimos passos do seu artista preferido. Dessas loucuras, tem uma que chama a atenção: ficar na grade de um festival desde o início só para garantir que vai ver o artista de pertinho.

Horas a fio eles ficam ali. Cartazes, bandeiras e faixas, tudo para chamar a atenção do cantor. Mas, até que ele suba ao palco, como faz para suportar o tempo? A vontade de ir ao banheiro, a fome quando bate… e ficar ali assistindo ao show de um artista que ele nem gosta tanto? O Massa! foi em busca de tirar essa dúvida.

Danilo Ribeiro tem 25 anos e é super fã de João Gomes. Ele administra o fã clube Plantão João Gomes e contou como é que funciona o esquema para dar certo a estratégia da grade. “Tem que chegar cedo. Se não for assim não consegue ficar na grade”, disse. “Ainda tem que torcer para ser a primeira ou uma das primeiras atrações, né? Se não for tem que ficar aqui até a hora que ele for cantar, porque se sair perde o lugar”, explicou.

Rayana Cardoso, de 23 anos, também é fã de João e veio de Brumado, no interior da Bahia, só pra assistir ao show do cantor no São João do Parque de Exposições. “Na grade tem de tudo, gente empurrando, muito pisão de pé, e a gente segura a fome, a vontade de ir ao banheiro, só pra não sair daqui”, revelou. “Se não tiver jeito, a gente sai, mas tem que revezar. Um fica para o outro ir, se sair todo mundo perde o lugar”, disse.

Apesar dos percalços, eles garantem que vale a pena. “É uma experiência única, é maravilhoso ficar assim perto dele”, disse Danilo. “Assim facilita o contato, a interação dele com a gente, e ele sempre faz questão de interagir, mostrar que viu, então vale muito a pena ficar aqui”, destacou Rayana.