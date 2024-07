Detran realiza campanha no Parque contra acidentes no São João

Não destrua a sua vida. Seja responsável - Foto: Wiliam Falcão | Massa!

Para conscientizar quem passa pelas festas juninas e evitar acidentes de trânsito nesse São João, o Detran-BA realiza uma campanha no Parque de Exposições.

>>> São João 2024: Confira programação do Parque de Exposições de Salvador

Panfletos são distribuídos para grande do público e, se necessário, até uma conversa para alertar os motoristas que vão curtir a festa, é o que explicou o membro da escola pública do Detran-BA, Lucas Rodrigues.

"A abordagem do Detran está sendo referente a campanha 'Não destrua a sua vida. Seja responsável'. Para conscientizar o motorista para não beber e vim curtir. Se for vim para festa chama um uber ou vem de metrô, tudo isso faz parte da responsabilidade de pensar no próximo", destacou.

Lucas ainda contou em entrevista ao Portal Massa! que a equipe ficará de plantão todos os dias da festa para alcançar o máximo de pessoas possível.

"A gente vai ficar aqui até o dia 24 e retornaremos no dia 28 para concluir até o dia 2. Junto com o Governo da Bahia fazendo essa campanha", finalizou.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: