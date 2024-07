Doze mil fogos irregulares são apreendidos em Senhor do Bonfim

- Foto: Divulgação / PC

Doze mil fogos de artifícios artesanais irregulares foram apreendidos em estabelecimentos comerciais de Senhor do Bonfim, na noite deste sábado (22), durante uma ação da Polícia Civil, com o apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar, que visa trazer mais segurança a consumidores, vendedores e moradores de áreas adjacentes ao comércio.

Durante as inspeções foram detectadas irregularidades, como a ausência de alvarás do Corpo de Bombeiros e a autorização da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil. Os proprietários dos estabelecimentos foram notificados.

Equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), da Diretoria Regional de Polícia do Interior do (Dirpin/Norte/Leste) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATTI/Centro/Norte) participaram da ação.