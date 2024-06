Dupla Victor e Léo sai da grade de shows do São João da Bahia: "Erro" | A TARDE

O show da dupla sertaneja Victor e Léo, programado para acontecer no próximo dia 21 de junho, no São João da Bahia saiu da grade de atrações apresentadas pelo governo estadual na última terça-feira, 28, em evento que reuniu imprensa e gestores públicos, no Parque de Exposições, em Salvador, mesmo local da realização da festa.

A Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur) divulgou na quarta-feira, 29, a lista dos artistas que vão se apresentar nos circuitos da festa junina na capital baiana e o nome da dupla não consta na relação de contratados.



Questionado pelo Portal A TARDE, a equipe da Sufotur alegou "erro" na apresentação ao público e admitiu tratativas iniciais com os sertanejos.

"Existiu uma conversa inicial que não foi concretizada. Houve um erro. Eles foram ventilados, mas foi escolhida outra grade", diz o comunicado.

Os irmãos retornaram aos palcos no ano passado, após pausa na carreira em 2017, devido a divulgação de um vídeo em que mostra Victor agredindo a sua então esposa Poliana Bagatini, que estava grávida, à época.

Sem Victor e Léo, a grade de shows no Parque de Exposições fica desta maneira:

>> Péricles e Leonardo

>> Clayton e Romário

>> Marcynho Sensação

>> Ana Castela

>> Limão com Mel

