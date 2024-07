"É um desafio", diz JM Puxado sobre puxar trio no Carnaval com pagodão

Cantor apresentou repertório diverso no Parque de Exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O cantor JM Puxado foi o responsável por animar o público como primeiro show deste domingo, 30, no São João do Parque de Exposições. Apesar de ser forrozeiro, ele mostrou um bom repertório e cantou o famoso 'pagodão', com músicas do 'pássaro' Kannário.

No entanto, ao ser questionado se aguentaria puxar um trio elétrico no Carnaval, afirmou que teria dificuldade em fazer um show só de pagode baiano, mas não negou desejo. "É um desafio. Eu, como artista, acho que a gente sempre tem que estar disposto a desafios, né? Eu não sei se puxaria 3, 4 horas de pagodão, não sei se tenho essa base, mas claro que toparia participar, só me chamar", revelou o cantor.

O São João do Parque mostrou uma diversidade de apresentações, seja com cantores renomados de outros estilos, como Kannário, Psirico e Daniela Mercury, ou com cantores que incluíram em seu repertório músicas mais voltadas para o estilo baiano, como João Gomes e Zé Vaqueiro cantando pagodão.