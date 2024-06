Edição junina da Feira de Economia Solidária anima Lauro de Freitas

Evento vai reunir aproximadamente 300 expositores - Foto: Lucas Lins / Ascom PMLF

O clima do São João vai tomar conta da Feira Pública da Economia Solidária - Edição Junina. A ação é promovida pela Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Setrel), e será realizada entre os dias 12 e 16 de junho (de quarta-feira a domingo), das 14h às 23h, na Praça João Thiago dos Santos, no centro da cidade.



A nova edição da feira vai reunir aproximadamente 300 expositores durante os cinco dias de realização. O evento vai contar com barracas de artesanato, economia popular, gastronomia típica junina, além da apresentação de quadrilhas juninas, três atrações musicais por dia e opções de lazer para a criançada como uma área de brinquedos infantis.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer de Lauro de Freitas, Uilson de Souza, a edição especial da feira já se tornou parte do calendário de festividades juninas do município, contribuindo para o fortalecimento da renda dos expositores, em sua maioria mulheres.

"A Feira Pública Junina da Economia Solidária é a maior feira que acontece no ano. Ela promove uma inclusão socioprodutiva de uma maioria de mulheres chefes de família e faz com que essa receita produzida durante os dias de feira possa ajudar tanto nos seus custeios domésticos, como melhorar e ampliar a sua produção", afirmou.

Feira aconece na Praça João Thiago dos Santos | Foto: Lucas Lins / Ascom PMLF

Serviço:

O que? Feira pública de economia solidária - Edição junina

Quando? De 12 a 16 de junho

Horário? 14h às 23h

Local? Praça João Thiago dos Santos, Centro (estacionamento da antiga câmara de vereadores)