Eric Land anuncia lançamento com Dorgival Dantas: "Algo diferente"

Eric Land em apresentação no Parque de Exposições - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Um dos artistas responsáveis por agitar o público no Parque Exposições, neste domingo, 23, Eric Land revelou, em entrevista coletiva, que em breve irá lançar uma música para marcar a sua carreira. O cantor anunciou uma parceria com Dorgival Dantas, um dos maiores nomes do forró.

"Vai ser algo diferente, acho que ninguém espera isso. Vai ser Eric Land e Dorgival Dantas. A gente vai lançar uma música assim juntos. Vai ser um marco na minha carreira", afirmou o músico.

O cantor também destacou que a ideia da parceria é fazer uma mistura entre os ritmos dos dois. "Um ícone da nossa música, da nossa cultura. A gente vai lançar um negócio diferente, uma mistura da identidade dele com a identidade do Eric", pontuou.

Ao subir no palco do Parque de Exposições, no São João da Bahia, Eric Land levou o público ao delírio ao cantar “Chorei na Vaquejada”, hit do São João 2023 e o grande sucesso de sua carreira, em parceria com Tarcísio do Acordeon. Após o fim de sua apresentação, ele exaltou a energia do público de Salvador.

“Só tenho a agradecer, a galera que deu o show, eles foram protagonistas, eu fui só o apoio. A galera está no clima, o pessoal de Salvador é incrível, sempre uma energia única quando a gente vem para cá. Tem um tempero diferente, tem um dendê”, disse Eric Land ao A TARDE Play.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: