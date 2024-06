Se engana quem pensa que apenas os adultos podem curtir o São João em Salvador. Assumindo um compromisso social de abraçar a comunidade, a Escola Olodum promoveu neste sábado (15) a X edição do “Arraiádunzinho”, ação educativa que celebra a cultura dos povos africanos por meio das festas juninas.

Ao Portal MASSA!, Linda Rosa Rodrigues, 30, idealizadora e diretora geral e criativa do Arraiádunzinho, explicou que o projeto nasceu da ideia de desconstruir as referências europeias juninas como únicas e mostrar a raiz africana presente na cultura do período.

“Como a gente trabalha com uma educação antirracista, eu tive essa ideia de unir um período que pra muitas crianças é muito legal, tem as brincadeiras, tem as festividades, as roupas e tudo mais. Então eu trago esse projeto pra unir a cultura africana juntamente com a Nordestina, mas trazendo de uma forma que o São João se torne mais africanizado do que eurocêntrico”, explicou Linda.

“Ano passado a gente teve a primeira edição, que foi num formato de varanda musical, e esse ano a gente ampliou pra que mais crianças pudessem ter acesso. Nessa união, a gente traz elementos nas roupas da África, elementos sonoros e musicais também africanos, então realmente é uma união de elementos para que todos possam participar e se conectar”, continuou.

Escola Olodum promove Sanju gratuito pros pequenos no Pelô | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

“Eles passam pela etapa de edital, pré-inscrição, inscrição, audição, até chegar a esse local. Hoje quem está participando da apresentação são os alunos que têm destaque e que têm um bom comportamento, obviamente, e uma boa desenvoltura”, explicou a diretora do evento.

“A gente trabalha, além da música, a educação anti-racista. Trabalhamos a oratória e o desenvolvimento pessoal, que é pra justamente eles estarem nesse processo de entrevista, já que eles vão ser artistas, trabalhamos a autoestima, o letramento racial e diversidade, porque a gente tem alguns adolescentes que já estão passando pelo processo de sexualidade, então a gente tá trazendo também esse novo corpo”, concluiu.

O Arraiádunzinho acontece neste sábado (15), no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, e tem encerramento previsto para às 17h. A programação conta com apresentações de dança e percussão, brincadeiras juninas e quadrilhas ‘olodunicas’.