Espaço de artesanato chama a atenção de público no Parque

Valor das vendas é integralmente repassado aos artesãos - Foto: Leilane Teixeira / Ag. A Tarde

Não tem quem esteja no São João do Parque de Exposições e não se encante ao passar pelo stand de artesanato da Bahia. Rico em arte e cultura, o local reúne peças de diversas técnicas e matéria-prima, promovendo a tradição do povo baiano pelo segundo ano consecutivo. No espaço, toda peça vendida tem valor repassado integralmente para o artesão responsável pela obra.

“Esse é um espaço que visa colocar luz num lugar já iluminado que é o trabalho de homens e mulheres que fazem esse trabalho com as mãos. Uma produção que tem muito da nossa caminhada ancestral, de homens e mulheres negras. E aí tem um detalhe, noventa por cento das pessoas que trabalham com o artesanato da Bahia são mulheres. Então, além de gerar, de posicionar, de criar um espaço pra que as pessoas possam contemplar a arte popular, esse é um espaço que visa também ampliar a geração de renda pra todo esse conjunto de artistas e artesãos e artesãs”, explicou ao Portal A TARDE, Weslen Moreira, coordenador de fomento ao artesanato da Bahia, órgão ligado a Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego (Setre).

As amigas Juliana Santos e Késia Pimentel se encantaram com as peças. Mesmo sendo de Salvador, Juliana pontuou que não costuma ter acesso as trabalhos artesanais com frequência. A vontade, diz ela, era de levar tudo.

“Estávamos passando aqui e logo o espaço me chamou atenção. Tem tanta coisa bonita, rica em detalhes e arte, que fica difícil não querer levar. Acho que aqui em Salvador deveria ter mais incentivos a esse profissionais que, literalmente, fazem arte com as mãos”, conta.

O coordenador de fomento reforçou que o ambiente oportuniza ampliar a cultura local, chegando a mais pessoas, sejam elas turistas ou até mesmo moradoras da região.

“Quando a gente viaja, a gente costuma trazer principalmente duas coisas: as boas lembranças materializadas em sabores e cheiros e também levar coisas de presentes. A gente tem trabalhado a todo tempo para que as pessoas, sejam elas internacionais, nacionais, ou mesmo da localidade, levem para casa o artesanato como lembrança da Bahia. Então, ao invés de levar algo de resina, algo plástico, melhor levar esse trabalho feito com muito carinho por essa turma que, muitas vezes, sobrevive com esses produtos”.