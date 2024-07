Estradas com fluxo intenso requerem mais atenção

- Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

O período do São João, uma das festas mais aguardadas do Nordeste, trouxe um fluxo intenso de veículos nas principais estradas que saem de Salvador. Desde as primeiras horas de sexta-feira, a movimento nas rodovias BA-093 e BA-099, além da BR-324, já apresentava sinais de congestionamento. Conforme estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e concessionárias responsáveis pelos trechos, a expectativa é de tráfego ainda mais intenso noo final de semana.

Na BR-324, sentido Feira de Santana, a PRF estima que aproximadamente 370 mil veículos devem transitar de ontem até hoje. “Na sexta durante o dia a BR estava com fluxo intenso, porém, o trânsito fluindo. Após o primeiro pedágio”, explicou Fábio Rocha, da Comunicação Social da PRF. A Concessionária Bahia Norte prevê a circulação de cerca de 300 mil veículos no Sistema BA-093 entre os dias 21 e 24 de junho. Fábio Guimarães, gerente de Operações da Bahia Norte e da Litoral Norte, explicou que “o fluxo fica mais intenso (...) durante todo o dia no sábado e domingo, nos dois sentidos, principalmente na Cia-Aeroporto, Via Parafuso e Pojuca”.

Na BA-099, mais de 134 mil veículos são esperados entre o dia de ontem e a próxima terça-feira. A CLN (Concessionária Litoral Norte) destaca que o maior movimento ocorre na sexta e na próxima segunda-feira. Picos de tráfego são esperados das 14h às 17h no sentido Litoral Norte na sexta e das 11h às 17h na segunda-feira, no sentido Salvador. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários, a PRF adotou várias medidas na fiscalização. “Estamos atentos a infrações como o uso do cinto de segurança e do celular ao volante, além da utilização indevida do acostamento. Nosso objetivo é prevenir acidentes”, afirmou Rocha.

Recomendações

Outra recomendação da PRF, aos motoristas, é a revisão completa dos veículos antes de pegar a estrada, com atenção a pneus, freios, limpadores de pára-brisa e sistema de iluminação. “No período junino, há chuvas frequentes, então é essencial que esses itens estejam em perfeito funcionamento para garantir a segurança”, ressaltou Rocha. Fábio Guimarães reforçou a importância de seguir as orientações de segurança e utilizar as opções de pagamento automáticas nas praças de pedágio para evitar filas e agilizar a viagem. Ele também sugeriu que os motoristas anotem os números de emergência das concessionárias para qualquer eventualidade: Bahia Norte - 0800 600 0093 e CLN - 0800 071 3233.

Para os motoristas que ainda vão pegar a estrada, a recomendação é ter paciência e planejar a viagem com antecedência, levando em conta possíveis períodos de maior trânsito. “Lembre-se de levar alimentação e água para hidratação, e fazer rodízio de motoristas para maior conforto durante a viagem”, sugeriu Rocha. A PRF também alerta para pontos críticos, como a BR-101, especialmente na região sul da Bahia, onde a estrada sinuosa requer atenção redobrada.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre