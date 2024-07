Fã de Daniela Mercury usa look inspirado em transição de gênero

Will se inspirou na bandeira trans para look - Foto: Reprodução | Instagram

Entre as pessoas que dançavam na grade do show de Rafa e Pipo, no Parque de Exposições, na noite deste domingo, 30, ainda dia do Orgulho LGBTQIA+, se destacava Wilian Rodrigues, vulgo “Criativo Wil”, de 26 anos.

Assim como muitos do público LGBTQIA+, esperava para ver o show de Daniela Mercury. Ele disse que ela também foi uma das inspirações para criação do seu look.

"Desde uns 11 anos, na questão da dança afro, ela me inspirava a ser um artista, porque a gente tem pouca referência. Ela é um ícone internacionalmente conhecido", disse.

Com um look rosa, Wil diz que teve como inspiração seu processo de transição de gênero. Com trançado rosa e azul claro, as cores representam a bandeira trans.

Will, que têm referencias do coletivo de dança Afropapho, disse: “Eu falo do Afrobapho, da questão da ancestralidade. Eu sou do interior da Bahia, mas faço parte das oficinas do Folclore Baiano”, diz.

Além disso ressalta as dificuldades em se estabelecer como artista na Bahia. “Aqui em Salvador temos dificuldade em enxergar arte”, diz.

