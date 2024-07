Fã ganha flor premiada com dinheiro em show no Parque de Exposições

As comemorações juninas neste domingo, 23, véspera do São João, estão entregando tudo e mais um pouco em Salvador. No Parque de Exposições, uma fã ganhou uma rosa premiada com dinheiro durante o show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

A dinâmica aconteceu na performance da música 'Entregador de Flor', um dos hits de Diego e Victor Hugo. Eles distribuíram rosas entre a galera enquanto cantavam e, no fim, avisaram que uma das flores estava com as notas escondidas. A sortuda da vez foi uma moça chamada Talita.

Show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Sem nem acreditar que a sorte havia batido em sua porta, a jovem comemorou o prêmio que estava escondido em uma rosa. "Ganhei 100 reais só em estar aqui. Foi perfeito! Perfeito! Eu amei", disse.



Em entrevista ao Grupo A Tarde, Talita revelou o destino que a graninha vai ganhar. Disposta a curtir o Sanju até o fim, ela afirmou que vai comprar bebidas: "Eu vou gastar tudo em cachaça".