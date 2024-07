Falamansa e mais: veja a programação no Pelourinho neste domingo

Um dos destaques da noite, o grupo Falamansa se apresenta às 20h, no Largo do Pelourinho - Foto: Divulgação | Falamansa

Com o tema "São João da Bahia: O Maior do Mundo é Nosso", os espaços Quincas Berro D’Água e Pedro Archanjo, as praças Tereza Batista e Terreiro de Jesus, além da Sala de Reboco, no Largo do Pelourinho, receberão atrações programadas para começar às 17h.

Neste domingo, 23, o Pelourinho será palco para artistas como Falamansa, Bruninho do Acordeon e Márcia Freire.

Confira abaixo a programação completa:

Largo do Pelourinho

17h - Cicinho e Julie de Assis

18h30 - Paulinho Boca

20h - Falamansa

21h30 - Adelmo Casé

23h - Jammil

00h30 - Fábio Carneirinho

Praça Tereza Batista

17h - Rafa Argolo

18h - Marcelo Balla

19h - Cueca Branca

20h - Carlos Pitta

21h - Junior Marques

22h - Gabriel Mercury

23h - Juicê

00h - Samantha Tosto

01h - Rafa Argolo

Sala de Reboco

17h - Zefa Di Zeca

18h - Chocolate Batidão

19h - Franquinho Vaqueiro

20h - Jurandy da Feira

21h - Kelly Fonteneli

22h - Márcia Freire

23h - Cravo Rosado

00h - Alane Lopes/ 01h - Bruno Ceuta

Coreto Terreiro de Jesus

18h - Leticia Brasil

19h - Léo Oliveira

20h - Luana Matos

21h - Wilson Café

Pedro Archanjo

17h - Nathalia Calasans

18h - Acarajé com Camarão

20h - Forró Saborear

21h - Jorge Zárath

22h - Me Siga

23h - Bruninho do Acordeon

00h - Juanzinho

01h - Gabi

Quincas Berro D'Água

17h - Peroano

18h - Caique

19h - Nando Cordel

20h - Rafinha Big Love

21h - Kiko Xonado

22h - Tito Freitas

23h - Milsinho Veloso

00h - Madina

01h - Ana Costa

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista a partir das 18h.